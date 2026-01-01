Жена пострада при катастрофа край Дунавци, друга беше задържана да шофира след употреба на кокаин в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

69-годишна жена пострада леко при пътнотранспортно произшествие на главен път I-6 край разклона за село Дунавци.

Инцидентът е станал на 22 юни около 15:50 часа на км 300+200 между специализиран инкасо автомобил, управляван от 64-годишен мъж, и лек автомобил „Фиат“, управляван от 69-годишна жена. И двамата водачи са били тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

Пострадалата жена е прегледана във Филиала за спешна медицинска помощ и е освободена без опасност за живота. В Районното управление в Казанлък са съставени акт за установяване на административно нарушение и протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадало лице.

Междувременно в Стара Загора е започнато бързо производство срещу 34-годишна жена, заловена да управлява автомобил след употреба на наркотични вещества.

Около 08:45 часа на 22 юни, на ул. „Иван Вазов“, тя е била спряна за проверка, докато управлявала лек автомобил „Сузуки“. Тест с техническо средство е отчел наличие на кокаин. По случая е образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

Жената е задържана за срок до 24 часа.