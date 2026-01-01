Икономическият и социален съвет (ИСС) призова за актуализиране на националните мерки за ограничаване на въздействието на високите цени на електроенергията и за по-добра защита на интересите на потребителите в България. Това се посочва в позиция на консултативния орган, разпространена до медиите.

От ИСС предупреждават, че продължаващата липса на Национална енергийна стратегия създава сериозни затруднения както за енергийните дружества, така и за големите потребители при планирането на тяхната дейност. Според съвета прилагането на политики, разработени в условията преди енергийната криза, крие рискове за националната икономика и налага тяхната преоценка.

В позицията се изразява тревога от ускореното навлизане на несинхронни възобновяеми енергийни източници и извеждането от експлоатация на въглищни мощности, което според ИСС намалява сигурността на електроенергийната система.

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Съветът отбелязва, че след законодателните промени през 2025 г. вече е създадена нормативна рамка за преход към по-либерализиран електроенергиен пазар. В тази връзка ИСС настоява за широка информационна кампания, насочена както към домакинствата, така и към микро-, малките и средните предприятия, които ще бъдат по-силно изложени на рисковете от колебанията на свободния пазар.

Според консултативния орган на този етап няма готовност за ограничаване или отпадане на функцията на крайния снабдител за битовите потребители. Оттам предупреждават, че либерализацията без достатъчна подготовка и информираност на гражданите може да доведе до негативни последици вместо до очакваните ползи.

ИСС изразява и загриженост за високия дял на енергийно бедните домакинства, както и за намаляващата конкурентоспособност на част от индустрията. Според съвета изборът на доставчик на електроенергия за битовите потребители следва да бъде въведен едва когато пазарът е напълно интегриран в Европейския съюз и потребителите могат да вземат информирано решение.

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В позицията се обръща внимание и на рисковете за устойчивостта на електроенергийната система. ИСС призовава за предпазливост при реализацията на големи проекти за възобновяема енергия и насочване на усилията към изграждане на базови мощности и съоръжения с дългосрочен балансиращ капацитет, каквито са атомните електроцентрали и помпено-акумулиращите водноелектрически централи.

Съветът подкрепя и исканията за механизъм, който да гарантира целогодишната работа на минимален брой големи синхронни агрегати във въглищните централи с цел поддържане на стабилността и сигурността на електроенергийната система.