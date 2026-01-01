18-годишно момиче се оплака в полицията, че е ударена от 25-годишния си приятел, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. При друг случай син съобщи за баща си, който отправил закана спрямо него и 76-годишната му майка.

И двата случая са от 22 юни 2026 г. В 22:00 ч. в Районното управление в Казанлък е получено съобщение от 18-годишна жена, че в града около 14:30 ч. мъжът, с когото живее на семейни начала – 25-годишен, я ударил.

Започнато е бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

В 22:40 ч. на телефон 112 в същото районно е получен сигнал и от 47-годишен мъж, че в село Шейново малко по-рано баща му – 81-годишен мъж, е отправил закана спрямо него и майка му – 76-годишна жена. И по този случай е започнато бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.