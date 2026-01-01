Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че няма притеснения от сигнала, подаден от бившия вътрешен министър Калин Стоянов до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова.

„Всеки се изреди да пуска нещо за мен. Сигналите на Калин Стоянов са напълно известни, това не е първият случай. Надявам се този път, за разлика от предходните, да има какво да каже, защото често се случва така, че той подава сигнал, а след това не може по никакъв начин да развие информацията“, коментира Демерджиев.

По думите му е необходимо действията на Стоянов да бъдат изяснени.

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„Аз нямам никакви притеснения. Опитите да ми се приписват практики, познати на хора, които по-скоро се намират в неговата парламентарна група, са крайно неуместни“, заяви вътрешният министър.

Припомняме, че Калин Стоянов съобщи в профила си във Facebook, че е подал сигнал до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова.

„Днес подадох сигнал до и.ф. главен прокурор на Република България г-жа Ваня Стефанова с цел проверка на факти и обстоятелства, свързани с досъдебното производство, по което в качеството на обвиняем е привлечен министърът на МВР Иван Демерджиев“, написа Стоянов.

В публикацията си той посочва още, че всички трябва да бъдат равни пред закона.

„Аз съм на мнение, между другото, както и министър Демерджиев многократно е споделял, че всички би следвало да сме равни пред закона“, заявява бившият вътрешен министър.