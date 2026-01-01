“Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД ще обжалва пред Върховния административен съд Решение № 567/18.06.2026 г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което се отменя решението за откриване на обществената поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор на Националната многопрофилна болница за активно лечение за деца.

След запознаване с мотивите към решението дружеството счита, че направените изводи не отчитат в достатъчна степен спецификата, мащаба и сложността на проекта. Националната детска болница е сред най-значимите публични инвестиции в здравеопазването през последните десетилетия и изисква високо ниво на експертиза, прецизно планиране и прилагане на добрите международни практики на всички етапи от реализацията.

Сред мотивите, посочени от КЗК, са изискването участниците да имат опит в изпълнението на проекти с площ, съизмерима с минимум една трета от разгънатата застроена площ на бъдещата болница, изискването за използване на BIM (Building Information Modeling) при разработването и управлението на проекта, както и липсата на конкретизирано решение за вертолетна площадка.

По отношение на изискването за предходен опит ЗИКДБ счита, че то е пряко свързано с характера на проекта и има за цел да гарантира участието на кандидати с доказан капацитет за изпълнение на високотехнологични и мащабни обществени обекти. Националната детска болница е проект с обща разгъната застроена площ над 100 000 кв. м., висока степен на инженерна сложност и значителен обществен интерес. Именно затова са необходими критерии, които да осигурят необходимия професионален опит за успешното изпълнение на подобен обект.

Изискването за прилагане на BIM е заложено в съответствие със съвременните международни практики при проектирането и управлението на сложни болнични комплекси. То създава условия за по-добра координация между отделните проектни части, по-ефективен контрол върху сроковете и разходите и намаляване на риска от грешки както по време на строителството, така и при бъдещата експлоатация на болницата.

По отношение на вертолетната площадка следва да се отчете, че към настоящия етап от подготовката на проекта не е налице разработено проектно решение, което да позволява определяне на конкретно местоположение и технически параметри.

ЗИКДБ ЕАД остава последователно ангажирана с реализацията на проекта за Националната детска болница и ще продължи да предприема всички необходими действия за неговото своевременно изпълнение. Дружеството е убедено, че проект с подобен мащаб и обществено значение следва да бъде реализиран при най-високи професионални стандарти, при спазване на приложимото законодателство и принципите на прозрачност, конкуренция и ефективно управление на публичните средства.