Дженифър Лопес е ослепяла временно и е получила пълна парализа на тялото, след като екстремното физическо и психическо изтощение е накарало организма ѝ буквално да колабира в по-ранен етап от нейната кариера.

Днес 56-годишната актриса и певица си спомня с ужас за периода, в който се е докарала до абсолютния краен предел, работейки в продължение на 98 поредни дни без нито един ден почивка, пише Vesti.bg , позовавайки се на hola.com.

По време на гостуването си в популярния подкаст „SmartLess“ , воден от актьорите Джейсън Бейтман, Уил Арнет и Шон Хейс, Дженифър сподели: „Мисля, че тогава бях снимала около четири филма един след друг. Успоредно с това бях записала втория си студиен албум „J.Lo“, който стана огромен хит. Работех денонощно – снимах по цял ден на терен, веднага след това вечер влизах в музикалното студио, а през уикендите пътувах по участия, заснемах видеоклипове и какво ли още не.“

„Спомням си, че тогава изобщо не си давах сметка, че бях работила 98 дни подред без почивен ден. Едва по-късно се върнахме назад във времето и преброихме дните с екипа ми, за да си обясним какво всъщност се случи с мен.“

Предупредителните знаци на снимачната площадка на „Достатъчно“

Дженифър преживява тежкия здравословен колапс през 2002 г., докато снима сцените за екшън-трилъра „Достатъчно“ (Enough).

Изпълнителката си спомня: „Един ден просто седях на снимачната площадка и усетих, че всеки път, когато трябва да се изправя и да тръгна към камерата, сърцето ми започва да препуска лудо. Сякаш бях подложена на нечовешко напрежение. Накрая стигнах до момент, в който наистина се почувствах ужасно нервна. В кадър бях с малкото момиченце, което играеше моя дъщеря във филма. Трябваше да ѝ кажа: „Наистина съжалявам, скъпа, днес се чувствам много странно, малко уморена или нещо такова“, а тя чистосърдечно ми отвърна: „Всичко е наред, ще се оправиш“...“

„Истината обаче беше, че изобщо не бях добре. Прибрах се в гримьорната си, седнах на дивана и изведнъж пред очите ми падна мрак – просто спрях да виждам. Не виждах абсолютно нищо ясно, някакво странно усещане премина през очите ми и в следващия момент разбрах, че не мога да помръдна нито един свой крайник.“

Кошмарът предизвиква паника сред екипа

Дженифър споделя, че неочакваната парализа е ужасила нейната лична асистентка, която е и сред най-близките ѝ приятелки. Изпълнителката на мегахита „On the Floor“ допълва: „Казах ѝ: „Арлийн, не мога да се движа, не виждам нищо“. Тя се паникьоса и ми извика: „Спри, Дженифър, плашиш ме!“. Аз обаче едва дишах: „Не, наистина не мога да помръдна, трябва бързо да извикаш някого. Извикай Боб, охранителя ми. Не мога да се движа и ослепях“.“

Спешно приемане в болница

Охранителят Боб вдига певицата на ръце и я откарва по спешност в най-близката болница. Там дежурните лекари веднага диагностицират звездата от новия филм „Служебен романс“ (Office Romance) с крайна фаза на клинично изтощение.

„Помня как уплашена попитах лекаря: „Полудявам ли? Какво ми има?“, а той ме погледна съчувствено и ми отговори директно: „Не, не си луда. Просто тялото и нервната ти система изключиха предпазителите. Организмът ти просто отказа да работи повече под този стрес“, завършва изповедта си Лопес.