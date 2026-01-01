Властите в цяла Германия се борят с мащабно нашествие на отровни гъсеници, които представляват риск за здравето на хората и вече доведоха до затварянето на паркове и други обществени пространства, включително в Берлин.

Става въпрос за дъбовия процесионен молец, който у нас е известен и като дъбова процесионка, чиито тяло е покрито с микроскопични власинки, съдържащи токсин. При контакт с хора те могат да предизвикат кожни обриви, конюнктивит, алергични реакции и дори затруднено дишане. Опасността се увеличава от факта, че токсичните власинки се чупят лесно и могат да бъдат разнасяни от вятъра на значителни разстояния.

Гъсениците изграждат характерни бели копринени гнезда по дъбовите дървета. Тези гнезда също съдържат големи количества от опасните власинки и представляват сериозен риск за хората, които се намират в близост до тях.

Най-сериозно е положението в Берлин, където районите Шарлотенбург-Вилмерсдорф, Шпандау и Фридрихсхайн-Кройцберг са определени като най-засегнати.

В много от зелените площи на германската столица вече са поставени предупредителни ленти и знаци, които ограничават достъпа на гражданите до опасните зони.

В квартал Шпандау местните власти призоваха жителите да избягват посещенията на парка „Вилхелм фон Сименс“, както и на съседните училища, детски градини и улици, разположени в близост до засегнатите дървета.

Берлинската администрация препоръчва на хората да перат дрехите си след посещение на паркове и гористи местности и, когато е възможно, да държат прозорците и вратите затворени, за да се ограничи проникването на токсичните власинки в домовете.

Сериозни огнища на заразяване са регистрирани и в Хамбург, както и в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, показват данните на платформата EPS-Radar, която проследява разпространението на дъбовия процесионен молец в страната.