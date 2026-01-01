Периодичното гладуване, фастинг, не води до по-добри резултати при отслабване в сравнение с традиционните хранителни режими и е едва малко по-ефективно от липсата на диета, става ясно от голям научен преглед, съобщи в. „Гардиън“.

Изследователи са анализирали данни от 22 международни проучвания с близо 2000 участници и установили, че хората с наднормено тегло или затлъстяване губят сходно количество килограми при класически хранителни препоръки и при режими като популярната диета 5:2. Средната загуба на тегло при периодично гладуване е около 3% от телесната маса – под прага от 5%, който лекарите определят като клинично значим. Всички изследвания обхващат период до 12 месеца.

„Периодичното гладуване не е чудодейно решение, но може да бъде една от възможностите за контрол на теглото“, казва д-р Луис Гареняни, водещ автор на анализа. По думите му резултатите са сходни с тези при стандартните диети - нито по-добри, нито по-лоши.

Освен минималния ефект върху теглото, не са открити убедителни доказателства, че гладуването подобрява качеството на живот повече от други режими. Много от наличните изследвания са краткосрочни и с ограничено качество, което затруднява категоричните изводи.

Някои учени отбелязват, че потенциалните ефекти могат да зависят от времето на хранене и връзката с биологичния часовник. Данни от експерименти с животни сочат възможни ползи за метаболизма и чувствителността към инсулин, както и активиране на процеса автофагия. Въпреки това при хората засега липсват убедителни доказателства за значителни здравни ползи отвъд умерена загуба на тегло.

Изводът от анализа е ясен: периодичното гладуване може да работи за някои хора, но не превъзхожда традиционните диети и не е универсално решение.