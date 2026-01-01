Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за интензивни валежи в почти цяла България в сряда (24 юни). Очакват се и гръмотевични бури и градушки.

Жълтият код не важи за областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 26°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.



В планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.