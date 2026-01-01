Ясно мнозинство от германците не вярват, че Доналд Тръмп взема правилните решения във външната политика, показва ново проучване на американския изследователски център Pew Research Center.

Според анкетата 84% от германците не вярват, че американският президент действа правилно по международните въпроси. Едва 16% изразяват доверие в него. Резултатът е почти идентичен с отношението към руския президент Владимир Путин, на когото също не вярват 84% от анкетираните.

Проучването е проведено сред 42 151 души в 36 държави в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка и Австралия между 8 февруари и 13 май 2026 г.

Германия не е изключение. Само в пет от изследваните 36 държави повече от половината анкетирани заявяват, че имат доверие на Тръмп. Най-високи са нивата на одобрение във Филипините (68%), Израел (66%), Нигерия (65%), Кения (63%) и Гана (54%).

На другия край на класацията е Турция, където 92% от анкетираните заявяват, че не вярват на Тръмп. Следват Швеция с 89% и Мексико с 88%. Германия с 84% недоверие също е сред държавите с най-негативно отношение към американския президент.

В нито една от десетте европейски държави, включени в изследването, мнозинството не заявява доверие към Тръмп. Най-висок резултат той получава в Унгария, където 44% от анкетираните казват, че му вярват.

Авторите на проучването посочват като възможна причина за негативните оценки отношението на Тръмп към съюзниците в НАТО, включително митническите тарифи и настояването Гренландия да стане част от САЩ.

Унгария е и единствената европейска държава, в която значително повече от една четвърт от анкетираните одобряват политиката му по отношение на Украйна. В същото време митническата му политика и позицията му за Гренландия срещат силно неодобрение в почти всички държави.

Изследването показва и спад в доверието към САЩ като международен партньор. В Германия 60% от анкетираните смятат, че Съединените щати вече не са надежден съюзник, докато 39% са на обратното мнение. През 2022 г. 83% от германците са определяли САЩ като надежден партньор.

В световен мащаб все по-малко хора смятат, че САЩ допринасят за мира и стабилността. В повечето държави този дял е по-нисък в сравнение с преди три години.

Самите американци обаче гледат по-различно на ролята на страната си. Общо 57% смятат, че САЩ допринасят за мира и стабилността в света. Сред симпатизантите на Републиканската партия този дял достига 82%, докато сред привържениците на Демократическата партия е едва 35%.