Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че шестима души са били арестувани за нанасяне на щети на „Водното огледало“ пред Мемориала на Линкълн, предаде Асошиейтед Прес. Емблематичният обект във Вашингтон все повече се превръща в гореща точка заради провалилия се проект на стойност над 14 милиона долара за реставрацията му, отбелязва агенцията.

В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, без да даде доказателства, че на боята на обекта са били нанесени сериозни щети. Администрацията се опитва да изпълни наложения от самата нея краен срок за ремонт на провалената реконструкция преди честването на 250-годишнината на страната следващата седмица.

Тръмп добави, че още седем души са били санкционирани за нанасяне на щети на водното съоръжение. „Това е било направено умишлено и престъпно, и някой е трябвало да работи много усилено, вероятно в тъмната част на нощта“, написа той.

Министерството на вътрешните работи на САЩ и местната полиция към момента не са отговорили на запитвания за коментар на твърденията на Тръмп, отбелязва АП.

Агенцията посочва, че е успяла да потвърди, че един мъж е бил арестуван, след като е докоснал вече лющещата се боя, докато федерални служители се опитвали да се справят с разпространението на водорасли във водата. Покритието беше нанесено като част от проекта за реконструкция на построеното преди повече от век съоръжение, който включваше и нанасяне на нов слой боя на дъното му в цвят, който Тръмп нарече „синьото на американското знаме“.

Тръмп заяви, че „част от водата“ ще бъде източена от съоръжението „или непосредствено преди, или след 4 юли, за да се извърши трайният ремонт“. От публикацията му не стана ясно какъв ще бъде мащабът, обхватът или цената на трайния ремонт.

Служители на Националната гвардия и полицията патрулират около съоръжението, след като Тръмп настоя, че вандали са отговорни за повредата на облицовката му.

Тръмп представи първоначалните подобрения като насочени към почистване, разкрасяване и укрепване на емблематично място, което, според него, е станало запустяло и мръсно поради небрежността на предходните президенти

Няколко седмици след като той обяви, че реставрацията е завършена навреме за Деня на независимостта, водата бе оцветена от цъфтеж на яркозелени водорасли.