Санкциите спрямо Русия костват на България десетки милиарди, те бъркат в джоба на всеки един от нас, каза Цончо Ганев от "Възраждане" в декларация от парламентарната трибуна.

Преди дни ЕС гласува санкциите срещу Русия да бъдат удължение с една година. България, в лицето на правителството на Радев, гласува "за" и подкрепи удължаването на всички санкции. Цинизмът е пълен, защото на този фон Радев излиза и развива в българските медии пошли сюжети, свързани с това, че щял да налага вето на санкции по отношение на руския патриарх Кирил и на един от шефовете на „Лукойл“ Вагит Алекперов, посочи Ганев относно българските резерви по обсъждания 21-ви пакет европейски санкции срещу Русия.

В момента купуваме шест вида петрол, за да заместим руския, купуваме през гръцките терминали, вместо от терминалите, свързани с „Боташ“, добави той.

Предизборно Радев и компания обясняваха как България не трябва да участва в гарантирането на 180 милиарда лева заем на ЕС към Украйна и, че ние като страна не трябва да поемаме ангажимент, но към днешна дата няма и дума за това, че България ще наложи вето за тези пари, отбеляза Ганев.

Радев подкрепи ускореното започване на преговори за вкарване на Украйна в ЕС, а Унгария наложи вето. Тук е разликата между унгарския министър-председател и министър-председателят на България, те нямат нищо общо по отношение на защитаването на националните интереси, коментира Цончо Ганев.

Той посочи, че по отношение на политиките на сегашното правителство се наблюдава следното - сутринта има една политика, на обяд медиите реагират остро и следобед правителството променя политиките си. Новото правителство е като старото, само че ново, каза депутатът от "Възраждане".