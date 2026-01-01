Трима души са открити мъртви в общежитие в Угърчин, съобщи NOVA.

Сигналът е подаден през нощта на спешния телефон 112. Става дума за жена, мъж и непълнолетно момиче.

По последна информация трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души, намиращи се в общежитието. По предварителни данни спорът е бил свързан с лични отношения и любовен триъгълник. Източници твърдят, че при разразилата се разпра мъж, за когото се съобщава, че е с криминално минало, е нападнал с нож жена и мъж, които са били на мястото. Двамата са получили смъртоносни наранявания.

Свидетел на случилото се е станало 15-годишно момиче. По първоначална информация, след като видяло нападението, то скочило от тераса на сградата. Данните сочат, че момичето не е станало жертва на насилие, а е починало вследствие на тежките травми от падането. Според източници то е страдало от епилепсия.

След подадения сигнал на място са изпратени полицейски екипи и медици. Заподозреният за нападението е задържан от полицията.

Общежитието се използва за настаняване на хора в затруднено социално положение. Към момента не е ясно какви са точните взаимоотношения между участниците в инцидента.