Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в ефира на „Здравей, България“ .

„Всеки хранителен продукт, който влиза за първи път на територията на България, ще бъде въвеждан в системата. В момента, в който мандрата произведе това масло, то ще бъде въведено в тази система. А когато контролният орган отиде и сканира баркода, ще има проследимост от началото до края в рамките на секунди“, заяви министърът.

Случаят с фалшивото масло, в което вместо млечни мазнини са открити палмова мазнина и свинска мас, постави сериозни въпроси за ефективността на контрола върху храните у нас. Абровски заяви, че въпросният продукт е бил засечен още през януари 2025 г., изтеглен е от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига.

КЗК наложи санкции за заблуждаващо предлагане на продукт като масло

По думите му е важно да се направи разграничение между оригиналния продукт и имитацията, която е била предлагана на потребителите. Министърът подчерта, че санкционираният продукт не е произведен от оригиналния производител, а представлява имитация, пусната на пазара с подвеждаща опаковка.

„Към момента този продукт не би трябвало да се намира никъде в търговската мрежа. Всички установени количества са били изтеглени още след проверките през януари миналата година“, посочи Абровски.

Той обясни, че след сигнал инспектори на Българската агенция по безопасност на храните са извършили проверки, иззели са мостри и са предали материалите на прокуратурата. По случая е образувана прокурорска преписка.

Министърът призна, че случаят показва слабости в начина, по който е функционирал контролът върху хранителната верига през годините. Според него след смяната на ръководството на агенцията са започнали по-мащабни тематични проверки, насочени към проследяване на суровините и съответствието между съдържанието на продуктите и информацията върху етикетите.

„На теория системата изглежда добре организирана, но на практика се оказа, че има пропуски. Именно затова стартирахме по-задълбочени проверки по цялата верига“, каза още той.

Като пример Абровски посочи засиления контрол на граничните пунктове, където през последните седмици се извършват проверки не само на внасяното мляко, но и на маслата и други суровини, използвани в хранителната индустрия.

Министърът коментира и въпроса дали трябва да има съмнения към всички останали продукти на санкционираните фирми. По думите му, ако операторите действително са били отстранени от хранителната верига още през 2025 г., те не би трябвало да извършват никаква производствена дейност към настоящия момент.

„Ще разпоредя допълнителна проверка, за да се уверим, че тези оператори не извършват дейност и не предлагат други продукти на пазара“, заяви министърът.

Той подчерта, че основната задача на Министерството на земеделието и на Агенцията по храните остава гарантирането на безопасността на храните и възстановяването на доверието на потребителите чрез по-строг контрол и по-чести проверки.