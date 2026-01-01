Пиян шофьор предизвика катастрофа край Силистра, съобщиха от полицията.

Пътнотранспортно произшествие е станало вчера около 18:30 часа на кръстовище, образувано от път III-213 и път III-215, между село Айдемир и Силистра.

Шофьор с 2,83 промила алкохол предизвика катастрофа на АМ „Струма“

Според първоначалните данни 56-годишен водач е отнел предимство на друг шофьор, в резултат на което двете коли се ударили.

Водачът на първия автомобил е получил комоцио и е настанен в болница, няма пострадали от другата кола.

Алкохолният тест с дрегер на 56-годишния водач е отчел 2.06 промила, взета е и кръвна проба. На местопроизшествието е извършен оглед, изясняват се причините за катастрофата.

Започнато е разследване.