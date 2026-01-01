Майка и две деца пострадаха с електрическа триколка в град Завет, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 15.30 часа на 23 юни от 66-годишен мъж, в чийто паркиран автомобил се блъснала майката.

Неправоспособната 23-годишна жена от Сливо поле, Русенско управлявала нерегистрирано триколесно превозно средство, задвижвано с електрически двигател. По улица „Освобождение“ изгубила контрол и се блъснала в задната част на паркиран автомобил.

ТИР блъсна жена на триколка

При удара от триколката паднали возещите се на задната седалка 11-годишно момче, син на брат й и нейното собствено 10-месечно бебе.

Транспортирани са в МБАЛ-Разград, където под наблюдение са оставени водачката и момиченцето й с охлузвания и натъртвания по тялото. Другият пътник е освободен за домашно лечение с повърхностни охлузвания. Пробите на жената за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

По случая е започната проверка.