Двама италианци получиха по две години затвор за измама за над 8000 евро, съобщиха от обвинението.

Районният съд в Дупница призна за виновни двама граждани на Италия за измама, извършена през 2021 г., при която е причинена имотна вреда на дупнишка фирма в размер на 8200 евро.

Според съда подсъдимите, действайки в съучастие, са въвели в заблуждение представител на дружеството, че ще доставят от Италия две машини на стойност съответно 4200 и 4000 евро. След като получили сумата, доставката така и не била извършена.

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За извършеното престъпление магистратите наложиха на всеки от двамата наказание от по две години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим.

Съдът осъди подсъдимите да заплатят солидарно на ощетеното дружество сумата от 8200 евро, представляваща причинените имуществени вреди, както и законната лихва, начислявана от 9 октомври 2021 г. до окончателното изплащане на сумата.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжния съд в Кюстендил в 15-дневен срок.