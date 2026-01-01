Митничари разкриха три опита за избягване заплащането на дължимите държавни вземания при допускане за свободно обращение на стоки от Китай, съобщиха от Агенция "Митници".

В трите случая се касае за внос на общо 2 496 дървени плоскости - шпертплат с получатели различни български дружества. Стоките са пристигнали с морски контейнери на Митнически пункт Варна-Запад.

Митничари иззеха голямо количество контрабандни стоки за дома и инструменти (СНИМКИ)

След извършен анализ на риска, служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване” селектират трите пратки за проверка и след извършени експертизи в Централна митническа лаборатория се установява, че декларирания тарифен код със ставка на митото 10 % не съответства на действително представените стоки.

Установено е, че за пратките следва да се наложи допълнително антидъмпингово мито в размер на 66,70% за едната пратка и съответно 86,80% за другите две. С действията си митническите служители са предотвратили опит за избягване заплащането на дължими държавни вземания в размер на 64 931 евро.

По случаите са съставени три акта за административно нарушение - митническа измама по Закона за митниците и са образувани административнонаказателни производства.