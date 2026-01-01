Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 22-годишен мъж, подал електронно искане за кредит от името на друго лице в София, с което причинил вреда на банка, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства - разпити на свидетели, разпознавания, извършени претърсвания и изземвания, приобщени веществени и писмени доказателства, сочат, че на 8 юни я, обвиняемият е заблудил служител на банка, като чрез мобилен телефон с операционна система, собственост на друг., внесъл компютърни данни, като променил телефона за контакт и адреса на електронната поща на профила му.

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Той е сключил споразумение за достъп до електронния канал на банката и кандидатствал за кредит, с което причинил вреда на банката - 25 000 евро.

За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години и глоба до шест хиляди лева.

На младия мъж е наложен постоянен арест.