В 16:00 ч. заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев ще даде брифинг, на който ще представи основните параметри в проекта на Бюджет 2026 година, а по-късно самият проект ще бъде качен на сайта на министерството. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет и гарантира, че няма да понижават "нито с евро доходите на работещите".

Той разкри детайли и леко подробности около работата им, като посочи, че заложеният дефицит в проекта на държавния бюджет ще бъде над 3 процента.

"Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремежа за рекорден и неудържим ръст на разходите, в мимолетния опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и разбира се, с фокусиране единствено в стимулиране на вътрешното потребление, с с предизборно повишаване на доходи, без връзка с производителността, с безразборно теглене на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж, с предварително изземване на данъци, дължащи се за следващата година, системна декапитализация на държавни дружества, поемане на неосигурени финансово ангажименти, укриване и прехвърляне за следващите години на извършени вече дейности и много важно за мен - никакви усилия и реални мерки за стимулиране на българската икономика и подобряване на инвестиционния климат", поясни Радев и допълни, че за сметка на това наследяват обществени поръчки с много съмнителен ефект и силно корупционен привкус, както и финансова неосигуреност по проекти от Плана за възстановяване и устойчивост.

По думите му в резултат на всичко това днес има огромен дефицит, 35% сива икономика, рекорден спад на индустриалното производство, инвестициите и експорта.

Радев гарантира, че няма да понижават "нито с евро доходите на работещите", но с "едно изключение".

"Ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора - това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броя хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети", допълни той.

Масови уволнения и чистки в администрацията без обоснован анализ няма да правим, посочи министър-председателят.

Румен Радев каза, че правителството разчита на администрация да движи всички важни процеси в държавата. Не искаме да губим административен капацитет, каза Радев. Той посочи, че за да предприеме кабинетът сериозната трансформация в администрацията, трябва да промени редица закони и нормативни актове, които се подготвят в момента и ще бъдат внесени в парламента.

Премиерът попита „всички, които в момента настояват за тотално орязване на администрацията и масови съкращения – вие сега ли установихте, че има много администрация, защото тя растеше по време на вашите управления“. Радев увери, че реформата в администрацията е в ход, продължава сериозният анализ за ефективността на отделни звена, за припокриването на функции, за възможностите за дигитализация и автоматизация.

Министър-председателят засегна и друга актуална тема от последните месеци - за американските самолети цистерни. Той обясни, че те ще напуснат Летище „Васил Левски“ до края на юни. Правителството е в регулярен диалог с американската страна, съобщи премиерът Радев и подчерта, че САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект. Правителството ще продължи да работи за задълбочаване на това наше партньорство, увери той.

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни 2026 г. на срока на пребиваване на самолетите в България.