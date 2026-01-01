Съвременният начин на живот е превърнал пакетирани и готови за консумация храни в постоянна част от ежедневното хранене. Те са удобни, спестяват време и се съхраняват дълго, което обяснява широката им употреба. За да се запазят свежи и безопасни за по-дълъг период, производителите често използват различни консерванти и добавки.

Тези вещества имат важни технологични функции — предотвратяват разваляне, запазват цвета и текстурата на храната и удължават срока ѝ на годност. В продължение на десетилетия те се считат за безопасни в рамките на регулаторните норми. Въпреки това учените продължават да изследват дали някои от тях могат да имат дългосрочни ефекти върху човешкото здраве.

Ново голямо изследване, публикувано в European Heart Journal, поставя именно този въпрос в центъра на вниманието. Проучването е проведено от учени от INSERM, Université Sorbonne Paris Nord и Université Paris Cité във Франция и се базира на данни от NutriNet-Santé — едно от най-мащабните хранителни изследвания в света.

В него участват 112 395 доброволци, чието хранене е проследявано многократно в продължение на 7 до 8 години. Участниците редовно записват всичко, което консумират — храни и напитки. След това изследователите анализират състава на тези продукти, включително наличието и количеството на различни консерванти и добавки.

През периода на наблюдение учените следят за случаи на хипертония (високо кръвно налягане) и сърдечно-съдови заболявания. Високото кръвно налягане е особено опасно, защото често протича без симптоми, но постепенно уврежда кръвоносните съдове и жизненоважни органи, увеличавайки риска от инфаркт, инсулт, сърдечна и бъбречна недостатъчност.

Резултатите показват, че почти всички участници консумират храни с добавки. Въпреки това се наблюдава ясна връзка между по-високия прием на определени консерванти и повишен риск от здравословни проблеми.

Хората с най-висок прием на така наречените „неантиоксидантни“ консерванти са имали по-висок риск както от хипертония, така и от сърдечно-съдови заболявания. Също така е установено, че и по-високият прием на някои антиоксидантни добавки е свързан с повишен риск от високо кръвно налягане.

Изследването откроява осем конкретни добавки, асоциирани с повишен риск от хипертония. Сред тях са калиев сорбат, натриев нитрит, лимонена киселина, екстракти от розмарин и някои съединения на витамин C, включително аскорбинова киселина. Част от тези вещества — като лимонената киселина и аскорбиновата киселина — обикновено се считат за безопасни и широко използвани в хранителната индустрия.

Учените подчертават, че резултатите не доказват директна причинно-следствена връзка между консервантите и заболяванията. По-скоро става дума за статистическа асоциация, която може да бъде повлияна и от други фактори като начин на живот, общ хранителен режим и физическа активност.

Възможните механизми, които се обсъждат, включват повишен оксидативен стрес, възпалителни процеси, промени в метаболизма и влияние върху чревната микробиота — бактериите, които играят ключова роля за здравето на организма.

Въпреки ограниченията на подобни наблюдателни изследвания, резултатите се вписват в по-широката научна и обществена препоръка: ограничаване на силно преработените храни и предпочитане на по-естествени и минимално обработени продукти.