Ако държавните служители започнат да си плащат осигуровките сами, какъв е смисълът тогава от Закона за държавния служител, след като той ще остави само вреди и никакви ползи за тях. Ако видим това днес в бюджета, очевидно няма да сме доволни и ще подготвим реакции. Това заяви президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров на пресконференция. Той каза, че прави коментара си по повод публичния дебат и намерения на изпълнителната власт и на част от опозицията относно осигурителните вноски на държавните служители.

Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за осигуровките на държавните служители

КНСБ се противопоставя на подхода и на начина, по който ни се сервира това, обяви Димитров. И подчерта, че синдикатите очакват сериозни консултации и разчети за предложенията относно държавните служители.

Ако управляващите вървят в тази посока, съвсем спокойно и официално предлагаме да се разгледа отпадането на Закона за държавния служител и всички да минат по трудови правоотношения и да имат права на сдружаване, колективно договаряне, стачка, на допълнителен труд, където решат, заяви още Димитров.

Президентът на КНСБ каза, че държавните служители нямат правомощията, които имат работещите в непубличния сектор. Те нямат право на допълнително трудово договаряне, ефективни стачни действия са забранени, на тях не им се плаща клас прослужено време, допълнителното материално стимулиране не се плаща във всички администрации, изброи той.

По думите на Димитров около 16:00 ч. се очаква финансовото министерство да публикува на сайта си проектобюджета за 2026 г.