Точно в 16:00 ч. заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев ще даде брифинг, на който ще представи основните параметри в проекта на Бюджет 2026 година, а по-късно самият проект ще бъде качен на сайта на министерството.

По план промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев вчера потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Днес той гарантира, че няма да понижават "нито с евро доходите на работещите".

Премиерът Радев: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите, с едно изключение

"С едно изключение - ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора - това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броя хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети", допълни той.

Масови уволнения и чистки в администрацията без обоснован анализ няма да правим, посочи още министър-председателят.

Вчера Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесен от Мартин Димитров и група народни представители от „Демократична България“