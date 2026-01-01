Непълнолетен пострада при сбиване в санданско село, със счупен нос е, съобщиха от полицията.

Непълнолетен младеж е пострадал при сбиване в санданското село Поленица. Сигналът за инцидента е подаден около 22:15 часа на 23 юни от Филиала за спешна медицинска помощ в Сандански. Медиците уведомили органите на реда за младеж, който е потърсил помощ след нанесен побой.

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При извършената проверка е установено, че около 21:00 часа същата вечер в село Поленица е възникнал конфликт между пет непълнолетни и едно малолетно лице. При спречкването един от участниците е получил фрактура на носните кости.

За случая е уведомена прокуратурата. Образувано е досъдебно производство, а работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.