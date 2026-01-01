Софийски районен съд уважи искането на Софийска районна прокуратура за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на 15-годишен след обвинение за грабеж и телесна повреда.

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 14 юни в София, като непълнолетен, но способен да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, е отнел чужда движима вещ от пострадалия К.П. без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои.

СДВР спря гонка в София, хванаха 15-годишен да вози пилия си баща

При извършване на деянието е използвал заплашване с думите: „Извади си парите от джоба и ми ги дай, иначе ще те набия!“. Деянието е квалифицирано като престъпление от Наказателния кодекс.

Мъж е обвинен за грабеж над непълнолетно момче в София, заплашвал го с побой

Момчето е с повдигнато обвинение и за това, че на същата дата в София в съучастие с друг непълнолетен, чрез нанасянето на редица удари с юмруци и крака в областта на лицето, главата и тялото, причинил средна телесна повреда на К.П., изразяваща се в обезобразяване на лицето посредством разкъсно-контузни рани по бузата и устната и счупване на носните костици и загуба на съзнание, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота.

Деянието е извършено по хулигански подбуди на публично място, при явно незачитане и нарушаване на порядките в обществото и правата на личността - престъпление от Наказателния кодекс.