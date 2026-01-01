Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е подала актуализирана кандидатура за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Зеленски написа на 23 юни вечерта в X, че членството на страната му в ОИСР е „много важно за нас“, по време на срещата му с генералния секретар на организацията Матиас Корман в украинската столица Киев.

„И днес правим крачка в тази посока – министър-председателят подаде официалната актуализирана кандидатура на Украйна за членство в ОИСР. Надяваме се да получим статут на кандидат още тази есен“, каза Зеленски.

Следващият етап е пътна карта за членството на Украйна в ОИСР, която беше обсъдена по време на срещата, отбеляза той и добави, че са обърнали специално внимание и на напредъка на Украйна по пътя към европейската интеграция и на прилагането на реформите, необходими за бърз напредък към членство в ЕС.

„Обсъдихме също така прилагането на пакета за финансова подкрепа от Европейския съюз, засилването на санкциите срещу Русия и сътрудничеството с партньорите“, обясни Зеленски. Той като изрази благодарност към Корман и ОИСР за подкрепата им за реформите в Украйна и за постигането на мир, предаде Анадолската агенция.

Украйна и ОИСР, въпреки че Киев не е член на организацията, работят заедно в рамките на четиригодишна национална програма, която започна през юни 2023 г.

ОИСР се състои от 38 държави членки и има за цел да стимулира икономическия напредък и световната търговия. Организацията приема настоящото си име през 1961 г.

По-рано на 23 юни Корман проведе разговори в Украйна и с министър-председателя Юлия Свириденко, министъра на външните работи Андрий Сибиха и министъра на отбраната Денис Шмихал.