Ако България иска да бъде реализирана такава стратегическа инвестиция в областта на отбраната като изграждането на завод на „Райнметал“ и тя да има значение не само за нашата страна, но и за сигурността в целия Европейски съюз, тази инвестиция трябва да бъде реализирана. Това каза Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС пред журналисти в парламента.

За правителството на Росен Желязков и на нас от ПП ГЕРБ тази инвестиция беше стратегическа, посочи тя.

Ние направихме най-важните стъпки. Беше сключена спогодба между Министерството на икономиката и „Райнметал“. Беше получено ноу-хау за изграждането на такъв завод. Така „Райнметал“работи в целия свят. Всичко, което беше необходимо, ние направихме в рамките на нашето правителство, заяви Петкова.

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В проектобюджета за 2026 г. и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза много ясно сме посочили какви са нашите намерения. Ние сме предвидили средства в размер на 260 млн. евро. за дружеството, което е създадено от Министерството на икономиката и което трябва да изгради този завод и отделно сме предвидили 407 млн. евро за съвместното дружество между ВМЗ и „Райнметал“. Това са нашите амбиции, обясни още тя.

Виждам, че колегите от "Прогресивна България" също са заложили в средносрочната бюджетна прогноза за 2026 г. 470 млн. евро по отношение на дружеството "Иганово". Виждам, че те също потвърждават правилността на тази наша стъпка и подкрепят този стратегически за България проект. Те са длъжни да намерят необходимия ресурс, защото проектът е много важен, каза още Петкова.

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Тя добави, че не разбира за какво предоговаряне става въпрос. Това което ние сме заплатили е 43 млн. евро, за да придобием ноу-хау. Това е пътят, по който може да бъде реализирана тази инвестиция. Няма нищо неизгодно в това.

Не би трябвало да се допуска разпадане на сделката, категорична е тя. Ако този проект се провали, виновни ще са управляващите от "Прогресивна България".