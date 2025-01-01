Досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора е започнато в РУ-Гълъбово след получен сигнал на 27 октомври, че 84-годишен мъж е измамен след телефонно обаждане по схемата "Съдействие на полицията".

Възрастният мъж предал на непознат за него човек 1000 лв, а по-късно оставил на улица още 54 000 лв.

В резултат на незабавно предприетите от полицейските служители от РУ-Гълъбово оперативно-издирвателни мероприятия, като съпричастни към извършеното деяние и в ролята на мулета са установени двама мъже на 47 и 34 години. Те са били задържани за срок до 24 часа.

Бъдете бдителни и не се поддавайте на телефонни измами, призовават от полицията и напомнят, че жертви стават основно възрастните хора.

„Предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог“, посочват от МВР и препоръчват: Не давайте пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер; При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки; По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога; В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н.; Не се доверявайте на непознати хора; Не предоставяйте лични данни и данни за свои близки по телефона; В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел.112 или директно в подразделение на полицията.