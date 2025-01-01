79-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Монтанско, съобщиха от полицията.

На 28 октомври тя е получила обаждане на стационарния телефон в село Пишурка, община Медковец.

Възрастна жена хвърли през терасата пари и злато на ало измамници

Съобщено ѝ е, че е необходимо да даде колкото налични парични средства има за операция на очите на дъщеря ѝ, която е пострадала по време на инцидент.

Жената е поставила в торба 2920 лева и ги предала на непознат. След разследване са установени извършителите - криминално проявен и осъждан 58-годишен мъж и 16-годишно момче.

Двамата са се придвижвали с автомобил, управляван от 31-годишен мъж. Сумата е намерена, а извършителите са задържани.