Възрастна жена стана жертва на телефонна измама в Русе, съобщиха от полицията.

Измамата е станала на 27 октомври по позната схема. Тя е получила няколко обаждания на домашния си телефон от непознати номера с чуждестранен код за избиране.

91-годишна жена стана жертва на ало измама в Стара Загора

Мъжки глас, представящ се за "полицай", я въвел в заблуждение, твърдейки, че дъщеря ѝ е претърпяла злополука и се нуждае от спешна, животоспасяваща операция, за да не ѝ бъде ампутиран кракът.

Следвайки инструкциите на измамника, жената е събрала наличните си пари и златни ценности, поставила ги в чанта и ги пуснала през терасата на жилището си.

След като дъщерята я е посетила, станало ясно, че е жертва на измама. По случая се води разследване.