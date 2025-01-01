91-годишна жена стана жертва на ало измама в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 18 октомври, около 16:10 ч., в Първо РУ-Стара Загора е получено съобщение от 91-годишна жена, че в Стара Загора е станала жертва на телефона измама.

По данни на потърпевшата, след телефонно обаждане била въведена в заблуждение, че съдейства на близки и на Полицията и дала на непознат мъж 1465 лв.

Започнато е разследване под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

От полицията съветват:

„Бъдете бдителни и не се поддавайте на телефонни измами! Жертви стават основно възрастните хора - предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог МВР препоръчва: Не давайте пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки. По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога. В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н.; Не се доверявайте на непознати хора; Не предоставяйте лични данни и данни за свои близки по телефона; В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел.112 или директно в подразделение на полицията.“