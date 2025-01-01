Видинските криминалисти разследват две телефонни измами, съобщиха от ОД на МВР.

На 30 септември, в поредица телефонни разговори, две жени от Видин са били въведени в заблуждение, че оказват помощ на полицията при операция за залавяне на телефонни измамници.

Полицията във Видин: Активизират се телефонните измамници в областта

Спазвайки дадените „указания“, пред хотел в града, 82-годишна жена е предала на непозната, представила се за полицай, сумата от 8000 лева.

При втория случай, късно вечерта пред входа на блока, в който живее, 86-годишна жена е предала на непознат плик с 1220 лева.

Органите на реда отново апелират към гражданите да бъдат бдителни и напомнят, че служителите на реда не искат парични средства, за да изпълняват служебните си задължения.

Не се доверявайте на получено телефонно обаждане с искане на пари, незабавно прекъснете разговора.