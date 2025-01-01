През последните дни криминалистите отчитат активизиране на телефонните измамници в област Видин, съобщиха от ОД на МВР.

За няколко дни: 81-годишна жена даде над 25 000 лв. на ало измамници

Жители на града и региона получават обаждания от български или румънски мобилни номера. Непознати, представящи се за полицейски инспектори, търсят съдействие и искат парични суми за провеждащи се полицейски операции.

Криминалистите отново обръщат внимание на гражданите да бъдат бдителни и напомнят, че служителите на нито една институция, включително полицаите, не искат парични средства, за да изпълняват служебните си задължения.

Не се доверявайте на получено телефонно обаждане с искане на пари. Незабавно прекъснете разговора. Запазете спокойствие, говорете с близките си, обадете се в полицията.

Възрастна жена от Ловеч даде близо 12 000 лв. на ало измамници

Възрастните хора са най-уязвими, те реагират емоционално и прибързано в стремежа си да помогнат на близки или да съдействат на органите на реда.

Предупредете отново родители, роднини и съседи за риска да станат жертва на телефонна измама.