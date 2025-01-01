Нов случай на телефонна измама във Видин – възрастна жена предаде 800 лева за ало измамник, съобщиха от полицията.

На 10 октомври, в района на паркинг пред хипермаркет в областния град, 73-годишна видинчанка предала на непознато лице сумата от 800 лева. Същия ден, в поредица от телефонни разговори, тя била въведена в заблуждение, че помага на служителите на МВР да заловят измамници.

Две възрастни жени станаха жертви на ало измами във Видин

По случая е започнато разследване за престъпление.

Видинските криминалисти отново напомнят: Не давайте пари на непознати. Не се доверявайте на телефонни обаждания с искане на парични средства и не правете плащания под никакъв предлог! Незабавно прекъснете разговора, говорете с близки, сигнализирайте в полицията.