30-годишен мъж е задържан като съпричастен в телефонна измама за 9500 лева, станала в началото на седмицата в Стара Загора.

Това съобщиха в информационния бюлетин на Областната дирекция на МВР.

Поредна жертва: Възрастна жена даде близо 10 хил. лв. на ало измамници

След оперативно-издирвателни действия е установено, че мъжът е получил сумата от 88-годишна жена. След обаждане по телефона пострадалата била заблудена, че помага на полицейска операция за залавянето на престъпници.

По тази причина тя оставила парите на паркинг на търговска верига в града. По късно подала сигнал, че е станала жертва на телефонни измамници.

Това е пореден случай на телефонна измама. В средата на юни жена на 51 г. от Стара Загора предаде на непознат мъж над 3400 лв., а възрастна двойка от Стара Загора - над 11 хиляди лева на телефонни измамници.