Задържаха 24-годишен мъж за телефонна измама в Мездра, съобщиха от полицията.

На 28 август е подаден сигнал от 56-годишен мъж, който заявил, че в момента спрямо него се извършва измама.

Задържаха мъж за ало измама в Стара Загора

Мъжът е получил обаждане по телефона от мъжки глас, който се представил за униформен и поискал съдействие за залавяне на измамници, като за целта трябва да събере наличните си пари и да ги остави до кофа за боклук пред жилището си.

След като е взел оставеният плик с пари той е хванат. Мъжът е криминално проявен за кражба.