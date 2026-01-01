65-годишният Георги Александров, обвиняем по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, остава в ареста, след като Окръжният съд в Плевен отказа да уважи молбата му за изменение на мярката за неотклонение.

Адвокатите на Александров поискаха постоянният му арест да бъде изменен в по-лека мярка за неотклонение. Според съдебния състав обаче няма основания за това и не е отпаднала опасността Александров да се укрие, ако не е в ареста.

Освен това делото се развива в разумни срокове и редовното явяване на Георги Александров в съдебните заседания се дължи на това, че е задържан под стража, предава БНТ за мотивите на съда.

В понеделник Николай Попов, баща на момичето, който стана активист срещу „войната по пътищата“ и оглави гражданско недоволство срещу несправедливите присъди за виновниците за смърт на пътя, съобщи, че липсват снимки, по които е изготвена експертизата по делото “Сияна”.

До момента по делото са разпитани свидетели и вещи лица, изготвили психологопсихиатрични и съдебномедицински експертизи. Очаква се заключението по автотехническата експертиза, която е ключова за изясняване на механизма на произшествието.

Обвиняемият Георги Александров има множество нарушения на Закона за движението по пътищата и е бил санкциониран неколкократно, включително и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента е с мярка „задържане под стража“.