"Станах, изправих се и продължавам. Избрах да не мразя, да не отмъщавам, да не деля, а да събирам. Да помагам. За да променя…" - това емоционално послание написа Николай Попов по повод изминалите 7 тежки месеца от смъртта на дъщеря му Сияна. Тя загина при тежка катастрофа на 31 март на пътя Луковит - Плевен, когато камион удари колата, в която пътувала с дядо си и баба си.

"Днес. Седем месеца без теб. Прекрасно, слънчево дете", сподели в профила си във фейсбук почерненият баща, който не спира борбата си за справедливост и до ден днешен.

Трагичният инцидент предизвика редица протести в цялата страна с призив да се спре войната по пътищата у нас и да има спешни законови промени и по-тежки наказания за нарушителите на пътя.

Бащата създаде фондация "Сияна Попова" и заяви, че ще учреди гражданско сдружение. „Гражданското сдружение ще бъде насочено към три основни сфери в обществото: съдебна система, здравеопазване, пътища и транспорт. Тъй като това са кризисните проблеми на държавата от много години. Ще продължаваме под тази форма с обществения натиск“, посочи той.

На 23 октомври Попов призова вещото лице по делото за инцидента проф. Станимир Карапетков да се оттегли от експертна дейност. "Искам да кажа на проф. Карапетков да се оттегли от експертната дейност, защото той показа, че няма моралните качества да бъде експерт по ключови дела и по каквито и да е други дела", каза Николай Попов. Според него има данни, че Карапетков се е чувал непрекъснато с Явор Нотев - адвокатът на обвиняемия шофьор, който причини катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна.

"Нямам никакви лични отношения и ми е обидно да отговарям на такива въпроси", каза пред медиите тогава адвокат Нотев, помолен за коментар на твърденията на Николай Попов. Имам отношения с много магистрати, експерти, много колеги, това ми е работата, допълни той.

"Очакваме справедлива присъда, знае се какво е станало, не знам защо се бавят", каза бабата на Сияна Стоянка Ламбева. Тя допълни, че подкрепата на хората, които се събират пред Съдебната палата преди всяко заседание по делото, ѝ дават сила и увереност за справедливост.

На 25 ноември е следващото заседание по делото.