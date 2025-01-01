Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, ще продължи през ноември в Окръжния съд в Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на съда след приключване на днешното заседание.

Оттам посочиха, че днес са разпитани трима свидетели. По уважителни причини не са се явили други трима редовно призовани свидетели, като те ще бъдат призовани отново за следващото заседание. Изслушани са и две вещи лица, изготвили съдебно-медицинска експертиза по делото и химическото изследване на кръв.

Делото е отложено за събиране на гласни и писмени доказателства. За следващото заседание освен неявилите се днес свидетели по искане на страните ще бъдат призовани още трима. За тогава е предвидено да бъдат изслушани и пет вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, допълниха от пресцентъра на съда в Плевен.

Съмнения за манипулирана експертиза и конфликт на интереси по делото „Сияна“: Бащата с остри обвинения

Следващото заседание по делото е насрочено за 25 ноември.

Както БТА предаде, час преди началото на заседанието тази сутрин пред Съдебната палата в Плевен се състоя граждански протест с искане за справедливост по делото за катастрофата.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото, и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето, който също пострада.

Преди днешното заседание бащата на Сияна Николай Попов заяви, че се е натъкнал на скандални подробности относно връзките на адвоката на обвиняемия - Явор Нотев и вещото лице Станимир Карапетков.

"Те са приятели и работят заедно от години, колеги. Съмненията ми са, че експертът е в тесни връзки с адвоката на обвиняемия. Учредили са заедно фен клуб на ЦСКА в Техническия университет. А експертизите решават тези дела", посочи почерненият баща.

По думите му експертизата за катастрофата на Сияна е манипулирана. "Извършен е следствен експеримент с празен камион, товарът на камиона изчезва за 24 часа и се прави следствен експеримент с един празен камион , а на базата на този експеримент се прави цялостна експертиза"

Почерненият баща заяви, че е твърдо решен да спре "всички тези безобразия".

"Имам хиляди хора, които ме подкрепят, това са само част от проблемите в съдебната система - съд, вещи лица... То е просто безобразие, няма как да продължава по този начин, а това са дела за убити хора. Може ли за убито дете ти да си позволяваш да се явяваш по дело с вещо лице, с което сте първи приятели и си пиете кафето заедно и участвате като колеги в много инициативи и организации", допълни възмутен Николай Попов.

"Днес ще се чуе как е убито детето ми и как водачът не е слязъл да помогне. Докато бабата е викала за помощ, той си е седял в камиона, говорил е с шефа си, а не със 112. Има и журналистчески разследвания, че този камион е бил натоварен с нерегламентиран товар. Собственикът на транспортната фирма е свързан с убитите български шофьори в Ирак, които бяха отвечени преди 20 години, така че съмненията са много. Така че ако не бяхте медиите, това дело щеше да бъде прикрито и да стане два реда в черната хроника на МВР. Шофьорът беше освободен, товарът изчезна, тук стоят сериозни интереси и тепърва предстои да стане ясно какви са. Явор Нотев струва поне 50 000 лева като защитник, не знам шофьорът на камиона откъде има възможност да си позволи такава защита", допълни Николай Попов.

Нямам никакви лични отношения и ми е обидно да отговарям на такива въпроси, каза пред медиите адвокат Нотев, помолен за коментар на твърденията на Николай Попов. "Имам отношения с много магистрати, експерти, много колеги, това ми е работата", допълни той.



Младите хора бягат от България, защото няма спасение, не виждаме бъдеще, каза пред БТА участник в протеста пред Съдебната палата в Плевен, който е баща на 6-годишно дете. Тук съм за пореден път, за да изразя своята съпричастност с всички родители, преживели такава загуба, допълни той.

За да има промяна, трябва да сме постоянни в действията си и да не се отказваме. Трябва натиск и резултати ще има, колкото и да не вярваме в съда и справедливостта в България, каза Борислав Цветанов, също участник в протеста. По думите му е нужно хората да се отзовават на организираните протести, за да се очакват резултати.

Очакваме справедлива присъда, знае се какво е станало, не знам защо се бавят, каза бабата на Сияна Стоянка Ламбева. Тя допълни, че подкрепата на хората, които се събират пред Съдебната палата преди всяко заседание по делото, ѝ дават сила и увереност за справедливост.

Бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов съобщи и пред събралите се граждани, че експерт по делото проф. Станимир Карапетков е близък с един от адвокатите на обвиняемия. Това е поредното доказателство какво се случва в нашата съдебна система. Десетки дела са манипулирани по този начин, за което ще подам сигнал до министъра на правосъдието и ще поискам пълна проверка по всички дела, по които Явор Нотев е бил адвокат, а Станимир Карапетков е бил вещо лице, заяви Попов.

Корупцията унищожава не само Плевен, корупцията унищожава цяла България. Сияна загина заради корупция, ако нямаше корупция, този шофьор нямаше да си позволи да кара така. Ако нямаше корупция, изпълнителите на пътя, щяха да го направят качествено, а не в този вид, в който беше, добави Попов. Той каза още, че ще поиска от съда отвод по делото на вещото лице като ще представи документи като доказателства.

"Въпреки всички доказателства и множеството предишни осъждания на шофьора Георги Александров, има реална опасност той отново да се измъкне без присъда. Двете последни решения на Върховния касационен съд, които поставят под съмнение актовете на прокуратурата в лицето на и.ф. главния прокурор, отвориха широко вратата на убиеца към свободата", написа по-рано в социалните мрежи Попов.

Той уточни, че делото на Сияна е било прехвърлено с такова постановление в Националната следствена служба.

"След това прокурорите бяха командировани в Плевен дори след 21 юли 2025 г., когато според ВКС мандатът на обвинител №1 вече е изтекъл. Днес дори се поставя под съмнение легитимността на целия ВСС, който също е с изтекъл мандат", посочи още бащата на Сияна.

Той призовава : "Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи. Да покажем, че Сияна не е забравена. Че ние няма да мълчим", написа Попов.