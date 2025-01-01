Делото за катастрофата с 12-годишната Сияна бе отложено за 17 октомври от 10:00 часа с цел събиране на допълнителни доказателства, стана ясно в края на днешното трето заседание, съобщава NOVA. Тогава ще бъдат изслушани вещи лица и експертите по делото. Днес Окръжният съд в Плевен изслуша бабата и лелята на детето, както и свидетели - полицай, лекар и вещи лица.

По-рано граждани се събраха на протест пред сградата на Съдебната палата в Плевен с искане за справедливост по делото за катастрофата, в която загина 12-годишното момиче. Спонтанно протестиращите решиха да блокират за кратко кръстовището между сградите на Съда и Общината.

"Тук съм, за да не се допуска нито едно дете повече да загива", каза един от участниците в протеста Йордан Петков от село Телиш. Дано има промяна в нашите пътища, за да няма повече жертви, допълни той.

На протеста в Плевен бе и Юлиян Здравков, чичо на четиригодишния Марти, който пострада тежко при катастрофа с АТВ в комплекс Слънчев бряг. "В Плевен ме доведе една обща кауза - да се опитаме да променим нещо в нашата държава. Смятам, че ще успеем, ако сме единни и сме повече", каза той.

"От април, след като се случи тази трагедия, ние сме плътно зад семейството на Сиянка и ги подкрепяме", каза кметът на село Телиш Нели Дакова. По думите ѝ няма промяна в пътната безопасност въпреки започналия ремонт на участъка, където стана катастрофата в края на март. Съзнанието на шофьорите не се променя, смята кметът.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.

На 4 септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата. Той ще бъде преасфалтиран изцяло, което включва широкоплочно изкърпване с премахване на горния слой и част от основния пласт, след което ще бъде възстановен с т.нар. плътна асфалтова смес тип Б-1, за да се подобри сцеплението и съответно характеристиките на участъка.