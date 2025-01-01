"Днес Сияна трябваше да навърши 13 години... остава тишината. На тази дата преди 13 години държах в ръцете си целият свят. Само преди година се радвахме на порасналото си момиче. Днес има само спомени" - с тези тежки думи Николай Попов отбеляза днешния тъжен ден в памет на дъщеря си Сияна, която на 11 септември трябваше да навърши 13 години, но остана завинаги на 12 заради тежката катастрофа с тир край Телиш, която погуби живота й.

Именно днес семейството й открива галерия, посветена на малкото момиченце. Пространството ще носи името на детето, а първата изложба ще бъде от нейни скици, рисувани с моливи.

Галерията се намира в кв. „Лозенец” в София на ул. „Червена стена” 2.

Бащата на Сияна каза пред NOVA, че пространството е предназначено за всички, които искат да изложат творбите си и да дарят приходите за деца, пострадали в катастрофи.

„Сияна рисуваше доста често очи. Повечето са разплакани и тъжни. Тя беше арт дете, не играеше с играчки, нейните занимания бяха свързани с изкуство. Тази галерия е една мечта на Сияна, която се сбъдна, след като тя си отиде”, сподели Николай.

Той допълни още, че Сияна е плела гривнички, от чиято продажба е събрала 2000 лв., които е искала да даде за благотворителност. Николай е изпълнил желанието на дъщеря си след нейната смърт.

"Галерията е отворено място за всички, които искат да правят добро", посочи Николай.