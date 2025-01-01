Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, продължава в Окръжния съд в Плевен през януари догодина. Това съобщиха от пресцентъра на съда след края на днешното заседание.

В него бяха разпитани шестима свидетели, както и вещите лица, изготвили заключения по назначените съдебно-химическа, психолого-психиатрична и съдебно-медицинска експертизи.

По искане на защитата беше назначена допълнителна психолого-психиатрична експертиза, изготвена от същите вещи лица, които да бъдат изслушани в следващото съдебно заседание, насрочено за 21 януари 2026 година. Бяха определени и още две дати за поредни заседания – на 16 и 17 февруари, за когато е предвидено да бъде изслушано вещото лице, изготвило заключение по автотехническата експертиза и за последващите действия в съдебното производство, допълниха от съда.

"Ще подам сигнал до главния прокурор за изчезването на товара на камиона. Говоря от шест месеца за този товар и никой не проявява интерес за това как изчезва и защо изчезва", каза пред журналисти бащата на Сияна Николай Попов. Той допълни, че ще подаде сигнал и за експертизи, изготвени от вещото лице проф. Станимир Карапетков.

Поредно заседание за катастрофата, при която загина Сияна

Да подкрепят Николай Попов в Плевен пред съда бяха и родителите на загиналия при катастрофа на пешеходна пътека в София 14-годишен Филип.

"Ненормално за мен е, че се убиват нашите деца по такъв начин и винаги съм си задавал въпроса защо и кой го позволява. Чл. 28 от Конституцията казва, че всеки има право на живот и посегателството върху човешкия живот се наказва като най-строго престъпление", каза бащата на момчето Красимир Арсов.

"Правото да убиват на тези хора даваме ние, защото си мълчим. Защото днес тук вместо да сме сто човека, трябва да сме 50 000 и тогава те малко ще се замислят. Другото право им се дава от всички подкупни и непрофесионалисти - разследващи полицаи, експерти, които са или некомпетентни или корумпирани, и накрая прокурорите и съдиите, които много често не си вършат работата, а просто са милостиви към престъпници и наказват близките на жертвите", допълни той.

За кратко протестиращите блокираха кръстовището пред Съдебната палата. Днешното пето поред съдебно заседание по делото започна. Очаква се да се състои разпит на шестима призовани и явили се свидетели и пет вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.

Обвиняем по делото е шофьорът на товарния камион, чието прикачено полуремарке при завой навлиза в насрещната пътна лента и удря лекия автомобил, в който се е возила Сияна.

Свидетели потвърдиха: Шофьорът не е опитал да помогне на Сияна след катастрофата

Шофьор на автомобила е бил дядото на детето. Катастрофата стана в участък от пътя Бяла-Ботевград в условията на дъжд, мокър асфалт и неравна пътна настилка, посочват в информация от съда.

В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата. В момента той е с мярка за неотклонение "задържане под стража", допълват от съда.