Поредното заседание по наказателното дело за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, продължава в Окръжния съд в Плевен.

На последното заседание бяха разпитани тримата явили се свидетели. По уважителни причини не се явиха други трима, редовно призовани, свидетели, като същите ще бъдат призовани отново за следващото заседание. Изслушани бяха и две вещи лица изготвили съдебно-медицинска експертиза по делото и химическото изследване на кръв.

Съдът ще разпита осем свидетели по делото за смъртта на Сияна

Процесът продължава във вторник, 25 ноември. За тогава трябва да бъдат събрани гласни и писмени доказателства, като освен неявилите се на 17 октомври свидетели, ще бъдат призовани и още трима, по искане на страните.

Предвидено е да бъдат изслушани и пет вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.

Заседанието е насрочено за 10:00 часа.

Припомняме, че Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето. Подсъдим по делото е 65-годишният водач на тежкотоварен камион Георги Александров.