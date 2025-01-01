Николай Попов - бащата на Сияна, която остана завинаги на 12, сподели в профила си в социалните мрежи емоционален момент.

На лобното място на пътя Луковит - Плевен, където при катастрофа тир помете колата, в която детето е пътувало с баба си и дядо си, е било оставено мече с трогващо послание: „Това е Пухчо - моето любимо плюшено мече от детството… Вече пораснах, но той носи в себе си най-нежната, топла част от мен. И сега го оставям на теб, Сиянка… Защото ти не успя да доиграеш своето детство. Никога няма да бъдеш забравена.”

Мечето е прибрано и е в галерията на Сияна, разказа Баща и допълни: "Нямаше как да го оставя на пътя".

На 31 октомври се навършиха 7 тежки месеца от смъртта на детето. Трагичният инцидент предизвика редица протести в цялата страна с призив да се спре войната по пътищата у нас и да има спешни законови промени и по-тежки наказания за нарушителите на пътя.

На 25 ноември е следващото заседание по делото.