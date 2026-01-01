Точно преди една година на този ден малката Сияна остана завинаги на 12 години. Тя загина в тежка катастрофа на 31 март 2025 г. в района на плевенското село Телиш на главен път Бяла-Ботевград, след като тежкотоварен камион се удари в колата, в която момичето пътуваше с дядо си и баба си.

"Година мина…Няма по силно оръжие от обичта на родител към дете! Почивай в мир, любима Сияна", написа баща й в социалните мрежи.

В Плевен граждани излязоха на мълчаливо бдение пред сградата на Съдебната палата по повод една година от смъртта на детето. Хората издигнаха плакати: „Сияна, прости ни за… бездушието в обществото" и „Прости ни за всичко, което допринесе днес да не си сред нас".

Бдението беше охранявано от полицията.

Делото за катастрофата продължава на 23 и 24 април в Окръжен съд – Плевен.