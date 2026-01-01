Партиите трябва да проявят зрялост, така че с общи усилия да оздравим публичните финанси. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който е на Срещата на върха ЕС–Западни Балкани в Тиват, Черна гора.

„Систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на плащанията по ДДС и предварително изземване на данъци, при това на фона на големи разходи за съмнителни обществени поръчки. Това е резултатът“, заяви той.

По думите му има сериозно разминаване в данните, тъй като сега излизат фактури по дейности от предходни години, които вече са били платени. Тези разходи обаче трябва да бъдат отчетени и покрити сега. „Ето това е скритият дефицит“, посочи той.

Във връзка със задържането на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев той беше попитан дали има опасност от забавяне на процедурата по екстрадицията. По думите му е провел разговор с президента на Сърбия Александър Вучич и е получил уверения, че сръбските власти ще подхождат максимално отговорно към искането за екстрадиция.

По повод опасенията дали приемането на Черна гора в Европейския съюз при наличието на неуредени двустранни отношения би могло да повлияе и на България, той заяви:

„Позицията ни е много ясна. Продължаваме да отстояваме тезата, че разширяването на Европейския съюз трябва да се основава на заслуги. Не бива да пренасяме наследени политически и исторически проблеми в европейското семейство. Приветстваме напредъка, който домакините са постигнали.“

По думите му България подкрепя разширяването на Европейския съюз, но то трябва да се основава на реални заслуги и изпълнение на необходимите критерии. Той подчерта, че страната ни може да помогне в процеса, който според него трябва да бъде устойчив и необратим.

Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на ЕС и страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович.

Темата на срещата е „Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани“. В програмата са включени обсъждания на разширяването на ЕС, интеграцията на региона чрез Плана за растеж и укрепването на сигурността в контекста на киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация.

Лидерите ще направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в ЕС, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъшно ускоряване на този процес, по-специално чрез Плана за растеж за Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността и устойчивостта в контекста на все по-сложния геополитически фон.

Министър-председателят Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен.

Редовните срещи между ЕС и Западните Балкани се провеждат от 2018 г., като последната се състоя през декември 2025 г. в Брюксел.