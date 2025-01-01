Криминалисти от Областната дирекция на МВР – Стара Загора иззеха над 1,6 килограма марихуана при акция срещу наркоразпространението в града.

На 8 октомври 2025 г. служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ са извършили претърсване в жилището на 28-годишна жена в областния център. При операцията са намерени и иззети две полиетиленови торби, съдържащи суха зелена растителна маса. Експертизата е установила, че веществото е марихуана с общо тегло 1603,83 грама.

Жената е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Работата по разследването продължава за изясняване на произхода на наркотика и евентуални съпричастни лица.