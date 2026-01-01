Гърция предаде на египетските власти група теракотени статуетки, за които се смята, че произхождат от Египет и са били открити в контейнер за отпадъци в Атина преди осем години, съобщи "Катимерини".

Гръцкото министерство на културата съобщи, че артефактите са били връчени на египетския посланик в Атина Омар Амер Юсеф. Според властите предметите са били незаконно изнесени от Египет.

Шестте статуетки били намерени от случаен минувач сред отпадъци в квартал Перистери в западната част на Атина. Те били увити поотделно и поставени в хартиена торба, след което били предадени на Националния археологически музей.

Ценен артефакт, откраднат преди близо 30 г., бе върнат в страната ни (СНИМКИ)

След експертиза музейните специалисти установили, че две от фигурките са фалшификати. Въпреки това и те ще бъдат върнати на Египет заедно с останалите, които се считат за автентични.

Министърът на културата Лина Мендони определи предаването на артефактите като „акт на уважение“ към принципа за защита на културното наследство.

Египетският посланик благодари на Гърция за връщането на „ценните артефакти“.