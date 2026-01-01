Световната поп сензация Хари Стайлс уплаши до смърт десетки хиляди фенове по време на концерта си на стадион „Уембли“. Изпълнителят се задави с вода по средата на песен, след което се срина на земята пред очите на шокираната публика, пише Daily Mail.

Инцидентът се случи в петък, когато във Великобритания за трети пореден ден беше счупен температурният рекорд за най-горещ ден през юни, а живакът в Лондон достигна невижданите 37,5°C.

Във видеоклипове, които веднага наводниха социалните мрежи, се вижда как бившата звезда от One Direction отпива глътка вода и прави известния си трик „кит“ (при който пръска вода от устата си като фонтан над предните редове), преди видимо да се задави тежко. На кадрите се вижда как Хари губи баланс, пада на колене и след това ляга по гръб на пода, докато продължава да кашля в продължение на няколко секунди. За щастие, след това той успя да се изправи в седнало положение, но състоянието му остави феновете в сериозно безпокойство, посочват от Vesti.bg

Harry dramatically collapsing while choking on his own whale water on stage at Wembley Stadium in London, UK - 26 June (via @twoheartsrry) 🐳 pic.twitter.com/Zjwy8v5j2w — HSD Together On Tour (@hsdtogethertour) June 26, 2026

„Докато Хари тичаше по сцената за последен път в подготовка за своя 'кит', той напръска тълпата, но веднага след това започна да кашля неконтролируемо“, разказва очевидец пред Daily Mail. „Въпреки задавянето, той опита да завърши движението, преди да се срути на пода. Лежеше по гръб, кашляше и се задъхваше. Беше изключително притеснително за гледане, но той прояви характер и бързо стана, за да продължи шоуто.“

Очевидци допълват, че жегата на стадиона е била непоносима. Още след първите две песни Стайлс е свалил якето си, а ризата му е била напълно подгизнала от пот.

Разтревожени почитатели веднага изляха притесненията си в интернет пространство, като много от тях признаха, че са помислили инцидента за сериозен здравословен колапс.

„Когато падна на колене, сърцето ми спря от шок. Хари е невероятен и е нужна огромна издръжливост, за да пееш и танцуваш при тези температури, но той винаги дава всичко от себе си“, пише фен в платформата X. „Едва не получих инфаркт, докато гледах стрийма на живо! Мислех, че е припаднал от жегата или от пълно изтощение! Моля те, просто дишай, Хари!“, коментира друг.

Медиите вече се свързаха с официалните представители на изпълнителя за коментар относно текущото му здравословно състояние.

Harry accidentally choking on his water after doing the whale on stage at Wembley Stadium in London, UK - 26 June (via @tayslondongirl) pic.twitter.com/Jv0KCRMVGU — HSD Together On Tour (@hsdtogethertour) June 26, 2026

Инцидентът се случи по време на шестата нощ от грандиозната 12-дневна резиденция на Хари Стайлс на „Уембли“. Само преди дни самият той призова 80-те хиляди души на стадиона да се грижат един за друг заради опасното време.

„Ще се пазим взаимно, моля ви, останете хидратирани. Ако имате нужда от нещо, веднага ми кажете, можем да спрем концерта по всяко време“, обърна се тогава звездата към публиката.

Великобритания в момента се намира в хватката на мощен „топлинен купол“, преминаващ през Европа. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде червено предупреждение за опасност от горещини, подчертавайки, че съществува „риск за живота дори за напълно здрави хора“.

Заради екстремната вълна стадион „Уембли“ промени строгата си политика и позволи внасянето на метални и твърди пластмасови бутилки за многократна употреба, като пусна водата вътре на половин цена и осигури безплатен слънцезащитен крем. В цялата страна ситуацията е критична – някои училища отмениха учебните часове, армията отмени почетните караули в Лондон и Уиндзор, за да предпази войниците, а железниците призоваха хората да пътуват само при крайна необходимост поради риск от деформация на релсите.