През следващите дни за ремонт и почистване временно ще се променя организацията на движение в два участъка от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Ловеч.

От утре – 27 юни, до 29 юни между 8 ч. и 18 ч. в платното в посока Варна ще се почистват съоръжения в отсечката от 88-и до 92-и км на магистралата. Поради това преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а автомобилите ще се движат в активната лента.

На 29 и 30 юни, от 8 ч. до 20 ч., в платното за София ще се извършват краткотрайни асфалтови работи между 75-и и 77-и км на АМ „Хемус“. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.